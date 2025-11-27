Linnan juhlien kättelyosuudessa nähdään tänä vuonna historiallinen muutos.
Torstaina 27. marraskuuta järjestetyssä Linnan juhlien tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tänä vuonna kättelyosuudessa tullaan näkemään historiallinen muutos.
Juhlavastaanoton kättelyosuutta on muutettu siten, että Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb tervehtivät vieraita ainoastaan Keltaisen salin atriumin päädyssä. Näin kättelyjonolle saadaan enemmän tilaa. Uudistuksella pyritään välttämään ruuhkia Presidentinlinnan sisällä.
Vieraat saapuvat Presidentinlinnaan niin Mariankadun kuin Pohjois-Esplanadin sisäänkäynneistä, mutta presidenttipari ei vaihda paikkaa kättelyosuuden aikana.
Myös itsenäisyyspäivän vastaanoton alkamisaikaa on tänä vuonna aikaistettu puolella tunnilla. Tähän asti vastaanotto on alkanut kello 19.00. Tänä vuonna vieraiden vastaanotto alkaa jo 18.30. Myös tällä muutoksella on pyritty vähentämään ruuhkien syntymistä Linnassa.