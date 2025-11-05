Romutetusta autosta voi hakea palkkiota, kun vanhan auton romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on päivätty lokakuun alun ja vuoden 2027 lopun välille.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen vanhojen autojen romutuspalkkiosta.

124 kansanedustajaa äänesti lakiehdotuksen puolesta ja 40 vastaan. Tyhjiä ääniä ei ollut. Poissa oli 35 edustajaa.

Romutetusta autosta voi hakea palkkiota ensi vuoden alusta alkaen. Vanhan auton romutustodistuksen sekä uuden auton tilaussopimuksen tulee olla päivätty tämän vuoden lokakuun alun ja vuoden 2027 lopun välille.

Romutuspalkkion saadakseen romutettavan auton pitää olla vuonna 2015 tai sitä ennen ensirekisteröity henkilöauto, joka on ollut hakijan omistuksessa vähintään romutusta edeltäneen vuoden. Lisäksi auton on pitänyt olla yhtäjaksoisesti liikennekäytössä vähintään 10 kuukautta romutusta edeltäneen vuoden aikana.

Uuden auton taas tulee olla ensirekisteröimätön ja tulla omaan käyttöön. Romutuspalkkio on 2 500 euroa, kun uuden auton käyttövoimana on sähkö tai vety, ja 2 000 euroa, kun käyttövoima on jokin muu ja hiilidioksidipäästöt enintään 140 grammaa kilometriltä.

Kritiikkiä vähäisistä päästövaikutuksista

Romutuspalkkion tavoitteena on vauhdittaa uusien autojen kauppaa sekä edistää autokannan uudistumista. Lausuntokierroksilla hallituksen esitys romutuspalkkiosta sai kritiikkiä hankkeen liian vähäisistä vaikutuksista liikenteen päästöihin.