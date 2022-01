Tällainen oli Miss Suomi Essi Unkurin ja Viljami-puolison ensikohtaaminen – erityisesti yksi kysymys jäi mieleen: "Mietin, että kuka tää äijä on"

MTV Uutiset julkaisee vuodenvaihteessa luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 29.9.2021.

Tulevan pariskunnan ensitapaaminen on kuitenkin jäänyt Unkurille hyvin mieleen.

– Viljami tuli käymään luonani moottoripyörällä. Hän käveli kypärä kainalossa ja nahkarotsi yllään. Sitten hän kysyi kahvia ja mietin, kuka tämä äijä on, Unkuri muistelee.

– En kuitenkaan unohtanut Viljamin huumorintajua ja sitä, miten ihana tyyppi hän on. Hän oli koko ajan alitajunnassani ja saatoin pyytää häntä kaveriporukkamme mukaan aina silloin tällöin.

Unkuri paljastaa myös Harjuniemen olevan elämässään ensimmäinen laatuaan. Aikaisemmin hän on viihtynyt hyvin yksikseenkin.

– En ole koskaan seurustellut virallisesti. Moni juttu on kaatunut aikaisemmin siihen, että itseäni on alkanut ahdistaa jossain kohtaa.

– Meillä ei ole ollut ikinä mustasukkaisuutta. Se on ollut suhteessamme aika ratkaiseva asia, Unkuri kiteyttää.

– En koe paineita siitä, että Essillä on Miss Suomi -titteli. Minulle hän on edelleen sama Essi, eikä se muuta välillämme asioita. Ulkoisia odotuksia voi olla, mutta niitähän on elämä täynnä. Se kuuluu elämään, Harjuniemi toteaa letkeästi.