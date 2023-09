Miss Suomi Paula Joukanen ja amerikkalaisen Ignacion lempi leimahti helsinkiläisessä yökerhossa – näin pari saa kaukosuhteensa toimimaan

Ilta jatkui toiseen yökerhoon, jossa Nacho ja Paula jatkoivat juttelua. Paula muistaa ajatelleensa, että Nacho on söpö, puhelias ja hauska. Nachon ensivaikutelma Paulasta oli samanlainen.

Kesäkuussa Paula matkusti Yhdysvaltoihin matkakohteinaan New York, Kalifornia ja viimeisimpänä Florida, jossa pari lopulta tapasi uudelleen. Vietettyään viikon yhdessä he totesivat, että ehkä tästä voisi sittenkin tulla jotain. Sillä tiellä he ovat sittemmin myös pysyneet.