Yhdysvaltalainen kehonrakentaja Hayley McNeff kuoli elokuussa huumeiden yliannostukseen, muun muassa TMZ raportoi.

Hayley McNeff menehtyi elokuussa kotonaan Massachusettsin Sudburyssä 37-vuotiaana. Nyt on selvinnyt, että yhdysvaltalaisen kehonrakentajan kuoleman aiheutti akuutti myrkytys.

Se johtui tappavasta sekoituksesta heroiinia, fentanyyliä, 4-ANPP:tä, kokaiinia ja norbuprenorfiinia, Massachusettsin osavaltion julkisen turvallisuuden viraston varaviestintäjohtaja Brenna Galvin kertoi People-lehdelle.

McNeffin kuolema on virallisesti luokiteltu tapaturmaiseksi.

Urheilua läpi elämän

McNeff oli ollut Legacy.com-sivustolla julkaistun muistokirjoituksen mukaan koko elämänsä urheilija. Hänen kerrottiin olleen lahjakas ratsastaja ja taitava sekä uimahyppääjänä että suksilla.

– Aikuisena hän löysi intohimon kehonrakennukseen ja voitti uransa aikana Yhdysvaltain kehonrakennusmestaruuden, muistokirjoituksessa nostettiin esiin.

McNeff voitti myös muun muassa vuoden East Coast Classic -kilpailun. Hän esiintyi lisäksi kilpakehonrakennuksen maailmaa käsitelleessä Raising The Bar -nimisessä dokumentissa.

– Hayley oli kuin valonsäde tässä maailmassa. Hänellä oli rajattomasti energiaa ja hän oli todella päättäväinen saavuttamaan mitä tahansa hän asettikin tavoitteekseen, McNeffin isä sanoi Peoplelle.