Aleksi, 31, penkkaa poikkeuksellisia rautoja – vuosien takainen käänne katkeroitti: "Isot unelmat murskaksi"

Vähissä on joukko, joka temppuun moisella kuormalla pystyy. Porukka kutistuu entisestään, todella marginaaliseksi, kun suoritus tehdään ilman maasta saatavaa tukea.

Alaraajahalvaantuneena syntynyt Aleksi Kirjonen , 31, on yksi harvoista kerhon jäsenistä. Hän penkkipunnersi vastikään uudeksi saliennätyksekseen 217,5 kiloa.

Rajoitteet vain omassa päässä

Aleksi Kirjonen on sanonut, että vaikka hän on pyörätuolissa, se ei tarkoita, että pitäisi jättää adrenaliiniryöppyjä kokematta.

Kirjonen on elänyt todeksi käyttämäänsä sanontaa "rajoitteet ovat vain omassa päässä". Extremetempauksista nauttinut porvoolainen on muun muassa tehnyt ensimmäisenä eurooppalaisena henkilönä takaperinvoltin pyörätuolilla. Hän on myös toteuttanut pyörätuolilla uimahypyn viidestä metristä veteen todennäköisesti ensimmäisenä alaraajahalvaantuneena.