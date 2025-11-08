Kehonrakennuksen viisinkertainen amatöörien Euroopan mestari ja kaksinkertainen MM-pronssimitalisti Adam Cibuľa eli kahdeksan vuotta kadulla. Tätä nykyä 61-vuotiaan slovakialaisen elämä on kääntynyt tuoreeltaan kuitenkin täysin – positiiviseen suuntaan.

– Avioeron jälkeen vaimoni heitti minut kadulle ja olen ollut koditon siitä lähtien. En voi urheilla, minulla ei ole ruokaa, eikä kukaan halua palkata minua, koska täytän pian 60 vuotta. Tämä on hankalaa, Adam Cibuľa tilitti The Slovak Spectatorin vuonna 2024 julkaisemassa artikkelissa.

Kehonrakentaja tarjosi ajoittain mitalejaan pantiksi saadakseen ostettua ruokaa.

– Kävelet ympäri kaupunkia. Joskus ihmiset antavat sinulle yhden tai kaksi euroa ruokaan, sitten etsit yöpymispaikkaa. Seuraavana päivänä sama juttu uudestaan ja uudestaan. Pahinta on talvella. Yrität löytää ainakin vähän lämpöä, mutta et aina onnistu. Kun olet väsynyt, nukut betonilla, mies kuvaili elämäänsä viime vuonna.

Kaikki on nyt toisin. Sen jälkeen kun Cibuľan valmentaja ja pitkäaikainen ystävä Dušan Ďubek kertoi TV JOJ:n ohjelmassa haaveestaan auttaa kehonrakentajaa, alkoi tapahtua.

Cibuľa sai Rimavská Sobotasta asunnon, jonka vuokran maksaa kahden vuoden ajan vapaaottelija Karlos Vémola. Yksi pariskunta toimittaa kehonrakentajalle ruokaa ja vaatteita, eräs yritys auttaa häntä ravintolisillä ja Ďubek valvoo miehen harjoittelua.