Iäkäs mies menehtyi tiistai-iltana Joutsassa.
Joutsassa tapahtui tiistai-iltana noin kello 21.15 liikenneonnettomuus, jossa auto ja pyöräilijä törmäsivät. Iäkäs mies, joka liikkui pyörällä, menehtyi tapahtumapaikalle.
Pyöräilijä ja henkilöauton kuljettaja olivat molemmat matkalla Joutsasta Jyväskylän suuntaan, kun törmäys tapahtui.
Poliisin mukaan olosuhteet tapahtumapaikalla olivat hyvin haastavat, erityisesti näkyvyys oli huono.
Poliisi tutkii onnettomuuteen johtaneita syitä. Rikosnimikkeet ovat tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus.