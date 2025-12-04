Poliisi kertoo todennäköisesti pelastaneensa rattijuopon hengen Kurikassa.

Autoilija aiheutti lukuisia vaaratilanteita Ilmajoella ja Kurikassa keskiviikkoiltana. Poliisi löysi kaaharin lopulta sammuneena syvästä vesiojasta lähes tunnin kestäneen etsinnän jälkeen.

Hätäkeskus oli saanut autoilijasta useita ilmoituksia. Kuski oli muun muassa ajanut vastaantulevien kaistalla ja törmännyt sen jälkeen edellä ajaneen auton perään Ilmajoen Ahonkylässä risteyksessä, ja poistunut paikalta kovalla vauhdilla autoja ohitellen.

Matka jatkui Kurikan suuntaan, ja lisää hätäilmoituksia sateli. Nyt poliisi sai uuden johtolangan, rekisteritunnuksen. Tehoetsinnät aloitettiin, ja noin tuntia myöhemmin auto löytyi ojaan ajettuna Varpahaiskyläntieltä Kurikasta.

Autossa olivat hätävilkut päällä ja turvatyynyt lauenneet. Auton ympäriltä mutaiselta tieltä löytyi kengänjälkiä, mutta ei autoilijaa. Poliisi otti käyttöön lämpökameralla varustetun lennokin, joka löysi miehen sammuneena ojasta. Sekava mies saatiin hereille. Hän puhalsi alkometriin nollat, mutta huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen. Mies vietiin sairaalaan.

Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisi ei tavoittanut kolarin toista osapuolta ja pyytää häntä olemaan yhteydessä Pohjanmaan poliisilaitokseen sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.