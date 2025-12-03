Poliisi selvittää Haminassa Kaakkois-Suomessa tapahtunutta henkilöautojen törmäystilannetta.
Yksi ihminen on loukkaantunut autojen törmäyksessä Haminan Viipurinkadulla tänään keskiviikkona.
Poliisi sai ilmoituksen liikenneonnettomuudesta noin kello 14.
Poliisin tiedotteen mukaan tapaukseen liittyy osallisten välinen välienselvittely.
Poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni.
Yksi kolarissa loukkaantunut kuljetettiin hoitoon.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan perjantaina.