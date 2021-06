Teatterit eivät riitä elokuvien ensi-iltojen ruuhkaan: 30 uutta kotimaista tulossa – jyräävätkö yleisöhitit pienet elokuvat tieltään?

Eikä tuo 12 valmista kotimaista ole vielä lähelläkään totuutta. Syys- ja talvimarkkinoille on valmistumassa vielä peräti 19 kotimaista ensi-iltaa. Siis 31 kotimaista elokuvaa kilpailee katsojista – ja päälle tulee ulkomaisten uutuuksien tulva.

– Teattereita on liian vähän, aikaa on liian vähän, että ihmiset ehtisivät katsoa kaiken, mitä haluavat.

Useita menestyselokuvia ja tv-sarjoja valmistaneen Dionysoksen uutuuselokuva on 70 on vain numero, tähtenä Hannele Lauri. Se voisi hyvinkin olla keski-ikäisen ja varttuneemman yleisön suosikki.

Elokuva on ollut valmiina jo kahdeksan kuukautta ja ensi-iltaa on siirretty. Nina Laurio on huolissaan. Tämän tyyppinen elokuva vetää yleisöä hitaasti ja pitkään.