Panttivankien kohtaloa puidaan Israelin ja Hamasin rauhanneuvotteluissa. Helmikuussa Hamasin vankeudesta kotiin päässyt Tal Shoham ei usko rauhaan alueella oman sukupolvensa aikana.

Hamas ja muut äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin 7. lokakuuta 2023. Hyökkäyksen seurauksena kuoli yli 1 200 ihmistä, joista valtaosa oli siviilejä.

Lokakuussa 2023 Hamas otti panttivangiksi myös 251 ihmistä Israelista. Lisäksi neljä ihmistä oli jo Hamasin vankeudessa. Heistä Gazassa on yhä 48 ja noin 20:n uskotaan olevan enää elossa. Aiemmin vapautetuista 205 ihmisestä 148 on palautettu Israeliin elossa ja 57 kuolleena.

Helmikuussa vapautettu Tal Shoham ehti olla Hamasin vankina 505 päivää. Hamasin taistelijat raahasivat Shohamin hänen kertomansa mukaan turvahuoneen ikkunasta kibbutsin läpi auton takakonttiin, jossa hänet vietiin Hamasin johtamaan Gazaan. Shoham ei usko Palestiinan ja Israelin sopuisaan yhteiseloon alueella.

– Kun näin, millaisen vihan keskellä he ovat kasvaneet ja millaiseen vihaan he kasvattavat omia lapsiaan, on todella selvää, että ainakaan meidän sukupolvemme aikana se ei tule olemaan mahdollista, Shoham sanoo.

Yli 500 päivää panttivankina pidetty Tal Shoham vilkuttaa läheisilleen Israelissa vapautuksen jälkeen helmikuussa 2025./All Over Press

Shoham kertoo, että hänet siirrettiin 20–30 metrin syvyyteen maan alle vankeuteen viime kesäkuussa yhdessä muutaman muun panttivangin kanssa. Shoham kuvailee selliä hautakammiona, jossa oli neljä patjaa lattialla ja reikä lattiassa vessana. Ilma oli paksua betonisten seinien, hiekkaisen lattian ja rautaoven sisällä.

– Meitä kohdeltiin kuin eläimiä. Oikeastaan edes eläimiä ei pidettäisi niin epäinhimillisissä olosuhteissa, Shoham kertoo.

Ohad Ben Ami laihtui vankeudessa 35 kiloa

Myös Ohad Ben Ami vapautettiin tämän vuoden helmikuussa. Hän ja kaksi muuta samaan aikaan vapautettua panttivankia olivat silminnähden näännytettyjä. Ohadia pidettiin hänen kertomansa mukaan Hamasin tunneleissa nälässä, ilman päivänvaloa tai kunnollista hygieniaa. Hän kertoo menettäneensä vankeudessa 35 kiloa painostaan ja tulleensa pahoinpidellyksi.

– Pyydän hallitustani hyväksymään tämän (rauhan)sopimuksen avosylin. Teidän on saatava kaikki panttivangit vapaaksi. He ovat todella huonossa fyysisessä ja henkisessä kunnossa, Ohad vaatii.

Ohad tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin muutama viikko sitten Washingtonissa. Hän on toiveikas sen suhteen, että rauhansopimus menisi läpi ja kaikki jäljellä olevat panttivangit vapautettaisiin, vaikka luottamus oman maan hallitukseen onkin mennyt.

– Olen hyvin pettynyt hallitukseeni. Mutta kansastani, israelilaisista olen ylpeä. He eivät jääneet paikoilleen, eivätkä pysyneet hiljaa. He lähtivät kaduille ja taistelivat meidän puolestamme. Tämä loi painetta, joka ulottui myös presidentti Trumpiin, Ohad sanoo.

Noin 20 panttivankia enää elossa Gazassa

Arviot elossa olevista panttivangeista vaihtelevat. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut uskovansa, että vielä 20 panttivankia on elossa. Israelilaisen Ynet-lehden mukaan elossa on yhä 22 panttivankia, joista nuorin on 21-vuotias Nimrod Cohen ja vanhin 48-vuotias Omi Miran. Trump sanoi jo elokuussa, ettei usko, että edes 20 panttivangeista on välttämättä enää elossa.

Gazassa yhä pidettävien elävien ja kuolleiden panttivankien kohtalo on joka tapauksessa yksi pääneuvottelukohdista Egyptin Kairossa alkavissa epäsuorissa neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä.

Trumpin viime viikolla julkistamassa rauhansuunnitelmassa vaaditaan kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttamista 72 tunnin sisällä sopimuksen hyväksymisestä. Hamas pitää aikataulua mahdottomana.

Vastaavasti Israel vapauttaisi parisentuhatta vangitsemaansa palestiinalaista.