Viides vankienvaihto Gazan aselevon aikana toteutuu – kohupuheista huolimatta

Israelin ja äärijärjestö Hamasin on tarkoitus jatkaa tänään vankienvaihtoa. Hamasin on määrä vapauttaa kolme israelilaista panttivankia vastineeksi 183 vangista.

Kyseessä on viides vankienvaihto viime kuussa alkaneen Gazan aselevon aikana. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia vahvisti eilen uutistoimisto AFP:lle saaneensa Gazasta vapautettavien panttivankien listan. Netanjahu seuraa vankienvaihtoa Yhdysvalloista, jossa hän on vierailulla.

Vankienvaihto toteutuu siitä huolimatta, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuohutti Lähi-itää esittämällä alkuviikosta, että Yhdysvallat voisi ottaa Gazan hallintaansa ja siirtää sen asukkaat muualle. Toteutuessaan väestön pakkosiirto olisi sotarikos.

Tähänastisissa vankienvaihdoissa Hamas on vapauttanut 18 panttivankia. Israel puolestaan on vapauttanut noin 600 vankia, joista valtaosa on palestiinalaisia.

Qatarin, Egyptin ja Yhdysvaltojen välittämän aselevon ensimmäisen vaiheen aikana Hamasin on määrä vapauttaa yhteensä 33 panttivankia. Neuvottelujen aselevon toisen vaiheen yksityiskohdista oli määrä alkaa maanantaina, mutta keskustelujen etenemisestä ei ole kerrottu julkisuuteen. Aselevon ensimmäinen vaihe kestää maaliskuun alkuun.

Toisen vaiheen aikana olisi tarkoitus vapauttaa lisää panttivankeja. Gazassa on yhä 76 panttivankia, joista 34 on Israelin asevoimien mukaan kuollut. Panttivankien omaisia edustava järjestö on vedonnut Israelin hallitukseen, jotta se pitäisi kiinni aselevosta, vaikka Trumpin puheet ovat lisänneet epävarmuutta alueella.