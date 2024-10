Aviva odotti kuolemaa pimeässä Hamasin tunnelissa ja seurasi julmaa kidutusta: "He eivät antaneet minun edes itkeä"

Hänen omakohtainen kokemuksensa elämästä Hamasin panttivankina on tehnyt odottamisesta entistäkin tuskallisempaa.

– Tiedän tarkalleen, millaista se on, 63-vuotias Siegel sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

"He veivät meiltä jopa hapen"

– Emme saaneet tuntea, emme saaneet puhua tai halata toisiamme, emme saaneet seistä tai liikkua. Maan alla he jopa veivät meiltä hapen, jota hengittää. Olimme varmoja, että kuolisimme, hän muisteli.

Naiset joutuivat jatkuvan seksuaalisen väkivallan kohteeksi

Aviva sanoo nähneensä myös panttivangeiksi otettuihin nuoriin naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Vapautumisensa jälkeen hän on kampanjoinut heidän suojelunsa ja vapauttamisen puolesta.

Maaliskuussa julkaistussa raportissa kerrottiin, että YK:n asiantuntijaryhmä löysi vakuuttavia todisteita panttivankeihin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta. Ryhmän mukaan on syytä uskoa, että väkivalta jatkuu.

– Minulle kaikista vaikeinta oli katsoa, kuinka he kiduttivat Keithiä ja tyttöjä. Halusin huutaa, mutta en voinut. He eivät antaneet minun edes itkeä, Aviva kertoo.

"Herätkää, olkaa kilttejä"

Yli 100 panttivankia vapautettiin marraskuussa Israelin ja Hamasin neuvoteltua lyhyestä tulitauosta ja vankien vapauttamisesta. Israelin joukot ovat pelastaneet kahdeksan panttivankia. Gazassa on edelleen noin 100 panttivankia, joista noin kolmasosan arvioidaan kuolleen.

– Olen edelleen Gazassa. Olen yhä siellä Keithin ja muiden panttivankien kanssa – sen kanssa, mitä he käyvät läpi ja mitä minä kävin läpi, Aviva sanoi.

Perheet pelkäävät pahinta, mutta neuvottelut jumittavat

– Herätkää, olkaa kilttejä. Tarvitsemme maailman tukea, koska Hamas ei vapauta heitä. He haluavat pitää heidät, he haluavat tappaa ja kiduttaa heitä, koska he haluavat kiduttaa meitä, Aviva sanoo.