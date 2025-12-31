Kiina harjoitteli Taiwanin saaren saartamista.
Taiwanin lähistöllä alkuviikosta sotaharjoituksia suorittanut Kiina vetää aluksiaan saaren ympäriltä, Taiwanin rannikkovartiosto sanoo.
Rannikkovartioston mukaan Kiinan sotaharjoitukset näyttäisivät päättyneen.
Kiina harjoitteli muun muassa Taiwanin saartamista. Se laukaisi ohjuksia ja sijoitti Taiwanin ympärille runsaasti laivaston aluksia.
Lisäksi sotaharjoitukseen osallistui yli sata Kiinan sotilaslentokonetta.
Kiina muun muassa simuloi Taiwanin keskeisten satamien saartoa, mutta taiwanilaisen puolustusvirkamiehen mukaan Kiina ei onnistunut satamien saartamisessa.
Sekä Japani että Australia kommentoivat keskiviikkona Kiinan sotaharjoituksia. Japanin mukaan harjoitukset lisäävät jännitteitä alueella. Australia sen sijaan tuomitsi harjoitukset.
– Australia vastustaa vahvasti kaikkea toimintaa, joka lisää tapaturman, laskelmointivirheen tai eskalaation riskiä, Australian ulko- ja kauppaministeriö tiedotti.