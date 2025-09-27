Suomen taivaalla on nyt nähtävissä poikkeuksellisen näyttäviä iltaruskoja ja auringonnousuja.
Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että väriloisto on ollut harvinaisen voimakas ja ilmiö jatkuu vielä tänä iltana lähes koko maassa.
– Unohtakaa ne revontulet, tämä on uusi juttu, sanoo Pouta.
Ilmiö ajoittuu parhaaseen katseluaikaan, noin kello seitsemään illalla, jolloin ulkona istuva pääsee nauttimaan värien vaihtelusta.
Iltarusko kestää noin tunnin ja muuttuu koko ajan eri sävyiseksi – ilmiö ei ole hetkellinen, vaan siitä kannattaa rauhoittua nauttimaan.
Naantalissa perjantai-ilta oli kuin elokuvista.Lukijan kuva: Susanna Hannula
Moni on ihmetellyt, mistä poikkeuksellinen väriloisto johtuu. Poudan mukaan syynä ei ole lämpö, vaan ohut yläpilvi, jonka aurinko valaisee auringonlaskun aikaan.
– Aurinko valaisee pilven, ja kun se laskeutuu, se muuttaa väriä.
Kuvissakin iltarusko näyttää jo vaikuttavalta, mutta Poudan mukaan todellisuus on vieläkin upeampi.
Lappeenrannassa kerättiin perjantaina Roosa nauha -reippailussa varoja Saimaan syöpäyhdistykselle. Luontoäiti heijasti Roosa nauhan värit myös taivaalle.Lukijan kuva: Tiina Luoranen
Ilmiö näkyy tänä iltana lähes koko maassa. Jos taivas on kirkas ennen auringonlaskua, kannattaa ehdottomasti mennä ulos, Pouta neuvoo.
– Jos kuvienkin kautta näyttää tämmöiseltä, niin voi vaan miettiä, miltä se näyttää oikeasti kun istuu tuolla ja katsoo sitä iltaruskoa, joka pikkuhiljaa muuttuu eri sävyiseksi.
Väriloistoa voi nähdä myös aamulla. Lauantaina Orivedellä maisema oli kuin satukirjasta.Lukijan kuva: Seija Huhtarinne
Pouta muistuttaa, että iltarusko on helppo havaita ja siitä voi nauttia ilman valvomista yömyöhään – toisin kuin revontulista.
Katso videolta artikkelin alusta lisää näyttäviä kuvia iltaruskosta.
