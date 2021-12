Taisto kävi läpi kovan vaivan kolmannen rokotteen eteen – eläkeläinen avautuu sekavasta viikosta: "Omikron on ohi ennen kuin ihmiset on rokotettu Helsingissä"

– He sanoivat, että ei ole kulunut viittä ja puolta kuukautta. Helsinki oli tehnyt päätöksen, että THL:n neuvoma 5–6 kuukauden rokotusväli tarkoittaa viittä ja puolta kuukautta.

Rokottajat ja rokotteet, mutta ei rokotettavia

– Menin perjantaina pisteelle, mutta siellä olivat ainoastaan minä ja rokottajat. He sanoivat, että eivät voi rokottaa minua, koska säännöt olivat muuttuneet. Kolmanteen rokotukseen ei voinut tulla heille enää ilman ajanvarausta.

– Siellä on rokottajat, rokotteet ja paikat. Samaan aikaan kun on hirveä pula ajoista, siellä se seisoo tyhjillään, eläkeläinen ihmettelee.

Rokotusaika löytyi peruutuksia kyttäämällä

Taiston mukaan hänen vierailemallaan rokotuspisteellä myös hoitajat olivat pitäneet valitettavana sitä, että säännöt vaihtuvat usein ja niiden perässä pysymättömiä kansalaisia on jouduttu käännyttämään pois.

– Omikron on varmaan ohi ennen kuin ihmiset on saatu rokotettua Helsingissä, Taisto tuhahtaa.

Aikoja avautuu ensi viikolla nuoremmillekin

– Kaikin keinoin pyritään nyt laajentamaan rokotuskapasiteettia. Ollaan meidän omista palveluista siirretty henkilöstöä rokotuksiin. Tietenkin meillä on ostopalveluita mukana, ollaan lisärekrytoitu, opiskelijoita on otettu mukaan toimintaan. Myös eläkeläisiä on itse asiassa hyödynnetty läpi rokotusten, Carpén sanoo.