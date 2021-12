Kolmannen koronarokotusajan varaaminen villitsi helsinkiläiset: 80 000 heti avauspäivänä – "Meillä ei ikinä ole varattu mitään palvelua noin nopeasti noin paljon"

Kolmansien koronarokoteannosten antamisen kanssa edetään 18–59-vuotiaiden kohdalla vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpaan siinä järjestyksessä, kun viisi kuukautta on tullut täyteen.

– Kolmansien rokotusaikojen varaaminen on kiinnostanut niin paljon, että ajanvarausjärjestelmässä, jonka olisi pitänyt kestää aika paljonkin yhtäaikaisia ajanvarauksia, on ollut systemaattista hidastelua. Rokotukset ovat todellakin kiinnostaneet ja ajanvarausjärjestelmä on ollut tukossa.