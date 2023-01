Nato-mailla on varastoissaan 2 300 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua – tämä tekee saksalaisvaunusta ylivertaisen avun Ukrainalle

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A4 pähkinänkuoressaan Aseistus: 120 millimetrin panssarivaunukanuuna, kaksi 7,62 mm:n panssarivaunukonekivääriä

Omasuojana suojasavu- ja erikoisheitejärjestelmä

Pituus: Putki edessä 9,68 m

Leveys: 3,70 m

Korkeus: 2,79 m

Taistelupaino: 55 150 kg

Miehistö: 4 henkilöä (vaunun johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja)

Valmistusmaa: Saksa

Leopard-taistelupanssarivaunujen tehtävä on vihollisen panssarivaunujen tuhoaminen ja panssarijääkäreiden taistelun tukeminen suora-ammuntatulella.

Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunut hankittiin Puolustusvoimille käytettyinä Saksasta vuonna 2002. Myöhemmin Leopard-hankintoja on jatkettu ostamalla Alankomaista vuosina 2014–19 vaunun uudempaa 2A6-mallia.

Leopard 2A4 -alustalle on myös rakennettu raivaus-, silta- ja ilmatorjuntapanssarivaunuja.

Taistelupanssarivaunuksi luokitellaan yli 75 millimetrin tykillä ja ympäri pyörivällä tornilla varustettu, omalta massaltaan vähintään 16,5-tonninen panssarivaunu. Vaunujen pääaseen kaliiperi on yleensä 100–125 millimetriä.

Tehokas ampumaetäisyys on useita kilometrejä ja panssarinläpäisy nykyaikaisimmilla ammuksilla useita kymmeniä senttimetrejä.