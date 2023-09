Tällainen on Abrams-panssarivaunu, joita Yhdysvallat nyt toimittaa Ukrainalle – "Suurimmat haasteet kaluston huollossa"

Ensimmäiset Yhdysvaltojen lupaamat Abrams-panssarivaunut ovat jo saapuneet Ukrainaan. Yhdysvallat lupasi alkuvuodesta Ukrainalle 31 Abrams-taistelupanssarivaunua. Yhdysvallat on myös hyväksynyt hiljattain Ukrainalle annettavan aseapupaketin, jonka Pentagon on arvioinut olevan 325 miljoonan dollarin arvoinen.

– Hyvää kalustoa, jota osataan käyttää. Ukrainassa on kokemusteni mukaan innovatiivista ja aktiivista porukkaa. Kaluston käyttäminen sinänsä ei ole suuri haaste, mikäli käyttäjinä on aiemmin itäkalustolle panssarivaunukoulutettu henkilöstö. Suurimmat haasteet tulevat kaluston huollossa jo vallitsevan kalustokirjavuuden lisääntyessä taas uudella taistelupanssarivaunutyypillä.

Ensimmäiset Abrams-vaunut kehitettiin kylmän sodan aikaan 1970-luvulla nimenomaan neuvostopanssareita vastaan. Sen jälkeen niitä on kehitetty aktiivisesti nykyaikaiseen sodankäyntiin.

Asiantuntija: Abrams ja Leopard maailman huippuvaunuja

Yhdysvaltalaisvalmisteisia Abrams M1A1 -vaunuja voi verrata saksalaisvalmisteisiin Leopard 2A6- ja A4-vaunuihin, joita Ukraina on saanut kolmisenkymmentä. Kummatkaan eivät ole valmistajiensa viimeisiä malleja.

– Kummatkin ovat maailman huippuvaunujen joukossa. Asejärjestelmien suorituskyky on lähes sama. Ammunnan hallinnan osalta Leopard 2A6 on parempi johtajan itsenäisen päivä- ja lämpötähtäimen ansiosta. M1 Abramsissa tämä ominaisuus, joka mahdollistaa tehokkaamman ja nopeamman maalin havaitsemisen ja osoituksen, on vasta seuraavassa M1A2-tyypissä, jota Ukraina ei vielä ole saamassa.