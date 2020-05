Tähtitieteilijät löysivät avaruudesta uuden supermaapallon – planeetalla ei ole valoa tai lämpöä nimeksikään

Cantenburyn yliopiston tutkijat kertovat löytäneensä galaksin keskeltä supermaapallon. Se on yksi harvoista supermaapalloista, jotka ovat maapallon kaltaisia sekä kooltaan että kiertoradaltaan. Astronomical Journalissa julkaistun tutkimuksen yksi kirjoittajista, professori Herrera Martin, kuvailee löytöä harvinaiseksi.

Viimeinen havaittu eksoplaneetta?

– Supermaapalloksi kutsutaan planeettaa, joka on joko halkaisijaltaan tai massaltaan vähän maapalloa suurempi. Siinä ei ole mitään sen superimpaa. Supermaapalloja löydetään yhtenään, se ei ole erikoista.

– Kyseessä on planeetta, joka kiertää tähteään suunnilleen samalta etäisyydeltä kuin maapallo. Tähti, jota se kiertää, on kuitenkin vain 10 prosenttia Auringon massasta. Kyseessä saattaa olla epäonnistunut tähti. Se on hyvin pieni ja himmeä, eli tällä supermaapallolla ei ole lämpöä tai valoa nimeksikään.