Tähtitieteilijä Esko Valtaoja: "Jos todella olemme maailmankaikkeuden fiksuimpia olentoja, homma on pahasti ryssitty"

– Tänne maailmaan tulee koko ajan uutta ja jännittävää, joskus jopa politiikastakin, mikäs tässä on ollessa ja seuraillessa maailman kulkua ja ihmetellessä.

Valtaoja on tottunut siihen, että häneltä tiedustellaan kantaa elämän syvimpiin kysymyksiin. Tästä on esimerkkinä kysymys "Onko elämää vain maapallolla?"

– Minulla on vakiovastaus, että jos me todellakin olemme maailmankaikkeuden fiksuimpia olioita, kyllä tämä homma on sitten pahasti ryssitty, niin kuin taidetaan juuri tälläkin hetkellä nähdä vähän siellä kuin täällä.