Syöpään sairastunut Esko Valtaoja nosti leikatun keskisormensa kohti kameraa: "Se on parantunut ja nousee vielä tarvittaessa kohti maailmankaikkeutta"

– Terveydentilani on tällä hetkellä ihan hyvä. Sormi on leikattu, parantunut ja se nousee vielä tarvittaessa kohti maailmankaikkeutta, Esko Valtaoja sanoo Nina Rahkolan haastattelussa ja nostaa ilkikurisesti hymyillen keskisormensa kohti kameraa.

Emeritusprofessori on kuvaillut olevansa sairaalloisen utelias. Juontaja Rahkola kysyi mieheltä, millaisiin tilanteisiin uteliaisuus on Valtaojan elämässä vienyt.

– No ainakin sellaiseen, että pitää olla älyttömän suuri asunto, koska siellä on 7 000 kirjaa, joista ei vaan voi luopua vaan ne on pidettävä siellä hyllyillä kaiken taiteen kanssa, Valtaoja sanoo.