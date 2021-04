Tähän avaruuden mysteeriin Esko Valtaoja haluaa kuulla vastauksen: "Toivon, että se vielä selviää elinaikanani"

– Tämä on yksi harvoista asioista, jotka yhdistävät Joe Bidenia ja Donald Trumpia. Biden on jo ilmoittanut lisäävänsä rahoitusta Artemikselle eli kuuporojektille ja avaruushallinnolle ylipäätään. Bidenin työhuoneeseen on tilattu kuukivi. Se ei varmasti ole ihan sattumaa, vaan sillä on symbolista merkitystä, MTV Uutisten erikoistoimittaja Mirja Sipinen kertoo.