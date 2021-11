Esko Valtaojan ex-puolison kuolema teki hänestä näkyvän eutanasian kannattajan – "Leena ihan koko ajan minua vannotti, että tee jotain, ettei kukaan muu enää joudu tällaiseen"

Oikeus elämään ja kuolemaan

– Nythän tilanne on käytännössä se, että lääkärillä on oikeus päättää minun kuolemastani. Voiko se olla oikeudenmukaista? Voiko se olla inhimillistä? Ymmärrän kyllä, etteivät lääkärit ole kouluttautuneet antamaan kuolemanpillereitä, mutta eivät lääkäreiden omantunnon tuskat voi olla suurempia kuin kuolevien tuskat.

Henkinen kärsimys

– Täytyy muistaa, että on muitakin kuin fyysisiä kipuja. Esimerkiksi juuri Leenalla, eivät ne fyysiset kivut olleet se, vaan että hän ei pystynyt enää hoitamaan itse. Häneltä oli viety itsemääräämisoikeus, mahdollisuus päättää itse asioistaan. Henkinen tuska oli hänellä paljon suurempi kuin fyysinen tuska.

– Eutanasia on nimenomaan omantunnon ja tunteen kysymys. Järjellinen puoli, se miten se järjestetään, laki ja yksityiskohdat ovat siinä toisarvoisia. Ensimmäisenä on se tunne, ettei ketään ihmistä saa kohdella niin, kuin me nyt kohtelemme kuolevia.