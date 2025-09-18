Ennen kauden alkua SM-liigan mestarisuosikkien joukkoon nostettu Lukko koki keskiviikon kierroksella tuntuvan takaiskun, kun sen tähtivahti Antti Raanta joutui jättämään HIFK-vierasottelun kesken. MTV Urheilun liiga-asiantuntija Karri Kivi osasi arvella, että nyt nähty tilanne tulee eteen – enemmin tai myöhemmin.

Raanta loukkasi itseään tilanteessa, missä HIFK:n nuori hyökkääjä Jere Somervuori pääsi kokeilemaan maalintekoa aivan Lukon maalin tuntumasta. Somervuoren laukaus osui Raantaa alavartalon alueelle.

36-vuotias maalivahti ei meinannut päästä tämän jälkeen ylös jäästä. Raanta linkutti lopulta suoraan pukukopin puolelle.

Raantaan liittyy nyt iso mysteeri, sillä on epäselvää, että kuinka pitkään hän on sivussa pelikentiltä. Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoi aiemmin päivällä MTV Urheilulle, että Raanta menee tänään tutkimuksiin.

Raannan loukkaantuminen nousi esiin Liigaviikko-ohjelmassa.

– Se, että tämmöinen tilanne tulee jossain vaiheessa vastaan, oli aika ilmiselvää. Minua on ihan kiinnostanut se, että miten Lukko on varautunut tähän, koska tämä oli aika odotettavissa, MTV Urheilun liiga-asiantuntija Karri Kivi totesi.

Kivi viittaa Raannan varsin rajuun loukkaantumishistoriaan. Raannan pelimäärät ovat jääneet varsin maltillisiksi viimeisten viiden vuoden aikana. Hän pelasi esimerkiksi viime kaudella Geneve-Servetten maalilla 24 runkosarjaottelussa.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla, missä pohditaan sitä, pitääkö Lukon reagoida jotenkin Raannan potentiaaliseen poissaoloon.

Liigaviikon koko jakso löytyy täältä.