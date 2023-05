Uusi Tappara-valmentaja lausuu suuria sanoja Jukka Jalosesta: "NHL-seurojen tulisi ehdottomasti katsoa"

– Olin utelias, miten he ovat saavuttaneet tällaista menestystä täällä. Voin oppia heiltä, Grönborg sanoo MTV Urheilulle.

"Mahtava valmentaja"

Grönborg on välähdellyt aika ajoin Suomen maajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen tavoin NHL-spekulaatioissa. Grönborg valmensi Yhdysvalloissa pitkään 1990-luvulta 2000-luvun loppupuolelle eri sarjojen joukkueissa. Hän ei ota kantaa siihen, onko NHL:ssä valmentaminen hänelle tulevaisuudessa mahdollista, mutta kehuu sen sijaan Jalosta mehevin sanoin.

– Minusta Euroopassa on monia todella hyviä valmentajia. Suomen Liigassa on monia erinomaisia valmentajia, Grönborg sanoo, kunnes menee Leijonien moninkertaiseen mestariluotsiin Jaloseen.

– Jukka on mahtava valmentaja, joka on saavuttanut valtavaa menestystä. Hän on tyyppi, jota NHL-seurojen tulisi ehdottomasti katsoa, Grönborg suitsuttaa.