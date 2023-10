Jokereille kova vahvistus – oma kasvatti palaa seuraan: "Intoa täynnä kuin ilmapallo"

Vauhkonen on Jokerien oma kasvatti. Hän debytoi Jokerien SM-liigajoukkueessa kaudella 2008-2009. 34-vuotias kokenut hyökkääjä on pelannut SM-liigassa peräti 14 kautta Jokerien lisäksi SaiPassa, Lukossa, Tapparassa ja Sportissa. SM-liigassa on syntynyt 516 runkosarjan ottelussa pisteet 114+126 ja 35 pudotuspelikamppailussa pisteet 9+2.