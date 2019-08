Taas jättimäinen takavarikko – poliisi takavarikoi Helsingissä yli 300 000 Rivotril-pilleriä, salakuljettajat vangittu

– Kyseessä on selkeästi organisoitu toiminta, jonka juuret ovat Romaniassa. Poliisi tekee kansainvälistä yhteistyötä selvittääkseen, ketkä toimintaan liittyvät ulkomailla ja missä Unkarista noudetut pillerit on valmistettu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Kaksi autoa viranomaisten hämäämiseksi

– Autot ovat liikkuneet siten, että etummaisena on ajanut ulkomaille rekisteröity auto, jonka viranomaiset ovat todennäköisemmin tarkastaneet rajalla. Silloin perässä ajanut, Suomeen rekisteröity auto, jossa pillerit olivat, on voinut jatkaa matkaa huomaamattomasti. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten huolellisesti toiminta on suunniteltu, sanoo Nikonen tiedotteessa.