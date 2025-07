Tampereen Ratinan puukottajaa vaaditaan tänään vangittavaksi

Puukotuksessa haavoittuneet uhrit ovat 34-52-vuotiaita. Mies on alustavassa kuulustelussa kuvaillut kaikkien ihmisten olevan hänen vihollisiaan.

Tampereen Ratinan viimeviikkoisista puukotuksista epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa kello 14 alkaen.

Neljä ihmistä sai viime torstaina vakavia vammoja puukotuksissa kauppakeskus Ratinan lähellä. Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä neljästä murhan yrityksestä.

Poliisin mukaan puukotusten uhrit ovat 34–52-vuotiaita. Heistä kolme on naisia ja yksi mies. Puukotuksista epäilty mies valitsi uhrinsa poliisin mukaan sattumanvaraisesti.

Puukotukset tehtiin poliisin mukaan tavanomaisella puukolla, jonka terä oli yhdeksän sentin mittainen.

Mies oli poliisin mukaan alustavassa kuulustelussa muun muassa kuvaillut kaikkien ihmisten olevan hänen vihollisiaan ja kertonut halunneensa teoilla päättää oman kärsimyksensä. Hän on myöntänyt myös puukottaneensa ihmisiä.

Poliisi kertoi lauantaina, että neljästä uhrista kolme oli päässyt pois sairaalasta. Sunnuntaina iltapäivällä Helsingin Sanomat kertoi, että sairaalassa vielä ollut Litku Klemetti -yhtyeen kosketinsoittaja Sussu Ketola olisi kotiutumassa myöhemmin sunnuntaina.

Tapahtumat ohi minuutissa

Ilmoitus puukotuksesta tuli poliisille torstaina iltapäivällä kello 16.23. Paikalla Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä ollut poliisipartio ilmoitti poliisin mukaan tapahtuneesta käytännössä itse hätäkeskukseen.

Poliisin mukaan tapahtumien kulku oli hyvin lyhyt ja ohi noin minuutissa. Epäilty tekijä saatiin kiinni noin 20 sekuntia hänen viimeisen tekonsa jälkeen läheltä paikkaa, jossa hän oli poliisin mukaan puukottanut neljättä uhriaan. Poliisi ei käyttänyt voimakeinoja epäillyn kiinniotossa.

Poliisin mukaan sivullisten ilmoitukset paikan päällä auttoivat siinä, että epäilty saatiin nopeasti kiinni. Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Petri Kollanen kertoi perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tieto tapahtuneesta tuli tapahtumapaikan ohi ajaneelle poliisipartiolle sivullisilta. Paikalla ollut partio sai epäillyn kiinni lyhyen etsinnän jälkeen sivullisten tekemien ilmoitusten perusteella.

Puukotuksista epäillyllä on aiempaa rikostaustaa. Hänet on aiemmin tuomittu muun muassa Tampereella tapahtuneista väkivalta- ja omaisuusrikoksista vuosina 2020–2024. Miehen uusin tuomio on vain parin viikon takaa.

0:46 Mies puukotti neljää ihmistä Tampereen keskustassa sijaitsevan Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä torstaina iltapäivällä.