Kaksi romanialaisliigaa kärräsi Suomeen valtavan määrän "euron pillereitä" – näin Tulli käräytti jengit

Kahdeksan epäiltyä

Kahdessa tutkinnassa on ollut yhteensä kahdeksan epäiltyä, joista viisi on edelleen vangittuna.

– Epäillyt ovat olleet pääosin 2000-luvun taitteessa sekä 1970-luvulla syntyneitä. Useita epäiltyjä on myös vangittu poissaolevina ja heistä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.

Kallion mukaan Tattarisuon jutussa epäillään, että organisaatio on salakuljettanut huumelääkkeitä Suomen lisäksi muihin Pohjoismaihin. Esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella epäillään, että organisaatio on järjestänyt salakuljetuksen lisäksi myös levityksen Suomessa.

Voitot on kuljetettu Suomesta pois.

Euron pillerit

Ksalolit ja Rivotrilit ovat rauhoittavia lääkkeitä, jotka tunnetaan ns. "euron pillereinä". Niitä on myyty katukaupassa, joka on ollut romanialaisten käsissä. Kauppaa on tehty aiemmin Helsingissä muun muassa Puhoksen ostoskeskuksen ja Kallion alueella, mutta myös muualla Suomessa.