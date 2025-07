Etelä-Savon rikossuma ruuhkauttaa poliisilaitosta – kun ruumis löytyy, "jokaiselta putoaa pensseli santaan"

Vakavien rikosten tutkinta ajaa ohi vähemmän vakavien rikosten tutkinnasta.

Itä-Suomen poliisilaitosta ja etenkin Etelä-Savon aluetta on koetellut tänä vuonna harvinainen vakavien rikosten suma. Poliisi on melko lyhyessä ajassa joutunut jo neljästi tilanteeseen, jossa sillä on tutkittavanaan ihmisen kuolema rikoksen uhrina.

Huhtikuussa Puumalassa sijaitsevasta asunnosta löytyi kuollut, 1990-luvulla syntynyt nainen. Poliisi epäili samalla vuosikymmenellä syntynyttä, sittemmin tulipalossa saatuihin vammoihin kuollutta miestä taposta.

Samassa kuussa Mikkelin Ristiinasta löytyi aamuyöllä kuollut pyöräilijä. Tapauksen esitutkinta on loppusuoralla ja etenee syyttäjälle lähitulevaisuudessa.

Kesäkuun alussa poliisi epäili tappoa ja tapon yritystä tapauksessa, jossa kahden henkilön yli oli ajettu autolla. Poliisi sai rikoksesta epäillyn 32-vuotiaan miehen kiinni vasta viime viikolla. Hän löytyi Varsinais-Suomesta.

Tuorein alueen vakava rikos tapahtui sunnuntaina 6. heinäkuuta, kun Mikkelin Otavassa syttyneen tulipalon yhteydessä löytyi henkirikoksen uhriksi joutuneen 62-vuotiaan naisen ruumis. 19-vuotias murhasta epäilty on tällä hetkellä vangittuna.

Etelä-Savon rikostorjunnasta vastaava rikosylikomisario Tuomo Lepola myöntää, että laitoksella on ollut kiireistä.

– Tässä on kyllä ollut näitä useita julkisuudessa esillä olleita tapauksia, hän sanoo.

Vakavien rikosten suma näkyy kiireen lisäksi siten, että poliisilaitos ruuhkautuu.

– Totuus on, että meillä on valtava määrä avoimia juttuja, sellaista päivittäistyötä. Siihen on erinäisiä syitä, eivätkä useat peräkkäiset henkirikokset helpota asiaa, Lepola sanoo.

Mikkelin keskusta kuvattuna heinäkuussa 2025.

Lepola kertoo, että kun poliisin tietoon tulee tuore henkirikos, jonka tekijää ei vielä tiedetä, asian tutkimiseksi valjastetaan kaikki töissä olevat henkilöt.

– Ja jokaiselta putoaa pensseli santaan niiden juttujen osalta, jotka ovat vähemmän kiireisiä.

Lepola tarkoittaa vähemmän vakavia rikosasioita, joiden tutkintaa joudutaan siirtämään vakavampien rikosten ajaessa edelle. Poliisin silmissä vähemmän vakavampia rikoksia ovat esimerkiksi tyypilliset massapetokset: henkilö on ostanut nettikirpputorilta tavaraa, jota myyjä ei ole koskaan lähettänyt tai varastettu polkupyörä.

Laki kuitenkin velvoittaa poliisia tutkimaan kaikki sen tietoon tulevat rikokset, olivat ne kuinka pieniä tahansa.

– On myös hyvin raakoja ja julmia petoksia, joissa on esimerkiksi viety huijaussoitolla eläkeläisen rahat ja otettu vielä velkaakin, mutta on myös paljon sellaisia, joissa on lähdetty ostamaan 1 200 arvoista työkalusettiä 200 eurolla ja sitten ihmetelty, kun rahat menivät ja tultiinkin huijatuksi. Tässä on hyvä muistaa, että jos jokin näyttää liian hyvältä, se harvoin on sitä miltä näyttää.

Etelä-Savon kenttäjohtoalueella poliisin henkilöstö on jaettu usealle eri paikkakunnalle: Mikkeliin, Pieksämäelle, Savonlinnaan ja Pohjois-Savossa sijaitsevaan Varkauteen. Itä-Suomen poliisilaitos on tyypillinen "maalaispoliisi", jossa jokaisen poliisin voi odottaa tutkivan mitä tahansa eteen tulevaa rikosta.

Siinä missä isommalta poliisilaitokselta saattaisi löytyä omaisuusrikoksiin keskittynyt tutkija, Etelä-Savossa samalla tutkijalla olisi suurella todennäköisyydellä kädet täynnä töitä vakavien rikosten tutkintaa.

– Meillä kaikille on selvää, että kun rikoksen jäljiltä löytyy vainaja, niin se täytyy selvittää heti. Poliisikin joutuu venymään ja sovittuja asioita, esimerkiksi kuulusteluja, voidaan joutua aikatauluttamaan uusiksi.

Lepola korostaa, ettei ole mitenkään tavallista, että Etelä-Savossa tapahtuu näin lyhyessä ajassa näin montaa vakavaa rikosta. Määrästä ei voi kuitenkaan vetää vielä kovinkaan kummoisia johtopäätöksiä.

– Näissä ei ole ollut sellaista yhteistä nimittäjää, kuten vaikkapa rikollisryhmien välienselvittely. En ole ainakaan itse keksinyt, mikä tähän tilanteeseen on juuri meidän alueella ajanut. Todennäköisesti kyseessä on sattuma, Lepola sanoo.