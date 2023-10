Tupac Shakurin perhe ja ystävä reagoivat hänen murhastaan tehtyyn pidätykseen: "Universumi toimii"

Tupacin sisko Sekyiwa "Set” Shakur kertoi lausunnossaan, että käsillä on keskeinen hetki vuosien hiljaisuuden jälkeen.

– Hänen elämällään ja kuolemallaan on merkitystä, eikä tämän pitäisi jäädä ratkaisematta, joten kyllä, tämä päivä on voitto, mutta pidän tuomiota varalla, kunnes kaikki tosiasiat ja oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Tupacin ja Shakur-perheemme elämään ja kuolemaan liittyy paljon muitakin käsipareja. Etsimme todellista oikeutta kaikilla rintamilla, Set kommentoi.