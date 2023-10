Ruotsin murhakierteen syvyys paljastuu pysäyttävistä luvuista – osa tappajista käyttää "murhahuumetta" ennen tekojaan

Ruotsin tilanteeseen perehtyneen toimittaja Kitta Kohosen mukaan räjähdyksissä on kyse koston kierteestä.

– Hässelbyn räjähdys liittyy keskiviikon murhaan Jordbrossa. (Räjähtäneessä) rivitaloasunnossa on kirjoilla kaksi henkilöä, jotka molemmat ovat epäiltyinä tästä murhasta, Kohonen kertoo.

Ennätykselliset lukemat

Kohosen mukaan kulunut vuosi on ollut ennätyksellinen räjähdysten ja ampumisten osalta.

Tiistaihin mennessä tänä vuonna Ruotsissa on tapahtunut 285 ampumista, joissa on kuollut 44 ihmistä ja loukkaantunut 87. Pisin aika ampumisten välillä on ollut 113 tuntia.