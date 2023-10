Syyttäjä: Joutsenossa leipomon pihalta kuolleena löytynyt mies oli huumekaupoilla – hakkasivat, potkivat ja kuristivat uhrin kuoliaaksi

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikos tapahtui perjantain 19.5. vastaisena yönä yhden ja puoli kahden välillä. Syyttäjän mukaan syytetyt matkasivat taksilla Imatralta Joutsenoon leipomon luo, mihin he olivat sopineet tapaamisen uhrin kanssa tarkoituksenaan ostaa tältä huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä.

– Ottaen huomioon (uhrille) aiheutuneet vammat, (uhriin) on kohdistettu väkivaltaa hänen ollessaan puolustuskyvyttömänä ainakin osittain hänen maatessaan maassa ja myös tajuntansa menettäneenä. (Uhriin) kohdistetun väkivallan jälkeen hänet on jätetty yksin makaamaan maahan ulkopuolisten löydettäväksi ja häneltä on anastettu omaisuutta, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.