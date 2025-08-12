Mies riehui koulun pihalla Lappeenrannassa

Poliisi on ottanut kiinni Itä-Suomen koulun pihalla Skinnarilassa Lappeenrannassa riehuneen miehen, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitos.

Poliisi sai ilmoituksen Itä-Suomen koulun pihalle riehumaan tulleesta miehestä tänään tiistaina päivällä.

Mies oli huutanut ja hakannut kädellä koulun oven lasia. 

Poliisin mukaan koulun henkilökunta oli oikeaoppisesti ottanut oppilaat sisään tapahtuman alkaessa.

Poliisi otti paikalle päästyään miehen haltuunsa. eikä asiassa ilmennyt vaara paikalla olleille.

Poliisin tietojen mukaan miehen toiminta oli ollut spontaania, ei suunniteltua.

– Koska miehen käytös saattoi pelästyttää oppilaita, poliisi kiersi tehtävällä kertomassa oppilaille, ettei asiassa ole hätää ja kotiin on turvallista lähteä koulupäivän jälkeen, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Koulu tiedotti tapahtuneesta Wilman kautta.

Tilanne on poliisin mukaan päättynyt.

