Miehet tappoivat uhrin leipomon pihaan Joutsenossa: Hakivat tekonsa jälkeen hyväntuulisina ruokaa

Uhrille aiheutettiin kipua ja pelkoa

– Mahdollisena on pidettävä myös sitä, että vastaajat ovat joko jostakin muusta syystä tai täysin ilman syytä päättäneet kohdistaa (uhriin) väkivaltaa ja päätös omaisuuden anastamisesta on syntynyt vasta tämän jälkeen. Tätä käsitystä tukee myös (uhriin) kohdistetun väkivallan laatu ja määrä, joka on ollut anastusrikoksen toteuttamiseksi huomattavan ylimitoitettua, oikeus katsoi tuomiossaan.

– (Uhria) on kuristettu voimakkaasti ja häntä on pidetty käsistä paikoillaan samalla, kun häntä on potkittu tai muutoin hakattu suurella voimalla pään ja vartalon alueelle. Teko on mitä ilmeisimmin aiheuttanut (uhrille) kipua ja pelkoa ennen kuin hän on menettänyt tajuntansa, tuomiossa sanotaan.