Syyttäjä vaatii tekohetkellä 15-vuotiaalla pojalle rangaistusta nuorena henkilönä tehdystä murhasta.

Henkirikos tapahtui uhrin asunnossa 24. elokuuta Iitissä Päijät-Hämeessä. Murhajutun käsittely alkoi tänään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan 15-vuotias oli lyönyt ensin miestä juomalasilla päähän ja kaatanut tämän mahalleen lattialle.

15-vuotias oli kuristanut mahallaan maannutta miestä kaulan alueelta ensin käsin ja sitten kengännauhalla. Väkivalta oli jatkunut, kun poika oli lyönyt miestä useita kertoja pään ja kaulan alueelle ensin haarukalla ja sitten saksilla. Lisäksi 15-vuotias oli repinyt tai leikannut uhrin kaulaa saksilla.