Nuorukainen laittoi 13-vuotiaan kaulalle "hirttosilmukan" ja tumppasi tupakkaa käsivarteen – nöyryyttäviä väkivallantekoja puidaan käräjillä

Päijäthämäläistä alaikäistä nuorta poikaa syytetään useista väkivaltarikoksissa, joista osa on tapahtunut koulun alueella.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on aloittanut tapauksen käsittelyn eilen, ja istuntopäivät jatkuvat ensi viikon alkuun saakka. Syytteiden mukaan väkivallanteot ajoittuvat vuoden 2019 kesään pienelle paikkakunnalle. Uhreja on useampia.

Uhri tekoaikaan 13-vuotias

Nuorukaista syytetään törkeästä pahoinpitelystä ja useista perusmuotoisista pahoinpitelyistä. Syytekohtia on kaikkiaan seitsemän, mutta osa niistä ei ole vielä julki keskeneräisen käräjäprosessin vuoksi.

Vaarallisin tilanne

Psyykkistä oireilua

Asiasta niin ikään uutisoinut IS kertoo, että syyttäjän mukaan jutussa on selviä yhtäläisyyksiä Helsingin Koskelan teinimurhatapaukseen. Myös Päijät-Hämeen tapauksessa tekoja on esimerkiksi kuvattu ja videoitu..