Schjelderup myöntää syyllisyytensä. Hän kertoo odottavansa tuomiota ja ehdollista rangaistusta.

Kun kaveri oli katsonut videota, hän ilmaisi futarille, että moisen sisällön lähettäminen on laitonta. Schjelderup poisti pätkän tuolloin kertomansa mukaan välittömästi.

Portugalin suurseura Benficassa nykyisin pelaava Andreas Schjelderup, 21, kertoo Instagram-tarinoissaan , että hän sai noin kaksi vuotta sitten 19-vuotiaana haltuunsa lyhyen videon. Norjalainen välitti pätkän väitteensä mukaan nopeasti kaverilleen sitä pari sekuntia alusta katsoneena, asiaa tarkemmin miettimättä.

Syyte: Välitti seksuaalista sisältöä alaikäisestä – Norjan maajoukkuemies: "Ei tekosyitä"

– Ei ole tekosyitä. Se, mitä tein tuolloin Tanskassa, oli laitonta eikä hyväksyttävää. Otan siitä täyden vastuun ja toivon, että muut eivät tee samaa virhettä kuultuaan tai luettuaan tarinastani.