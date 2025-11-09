Jalkapalloilija Andreas Schjelderupia syytetään seksuaalista materiaalia alaikäisestä sisältäneen videon levittämisestä. Norjan nykyinen A-maajoukkuepelaaja on myöntänyt toimineensa väärin.
Portugalin suurseura Benficassa nykyisin pelaava Andreas Schjelderup, 21, kertoo Instagram-tarinoissaan, että hän sai noin kaksi vuotta sitten 19-vuotiaana haltuunsa lyhyen videon. Norjalainen välitti pätkän väitteensä mukaan nopeasti kaverilleen sitä pari sekuntia alusta katsoneena, asiaa tarkemmin miettimättä.
– Olemme aina lähetelleet meemejä toisillemme, kuten monet teini-ikäiset, Schjelderup kirjoittaa.
Kun kaveri oli katsonut videota, hän ilmaisi futarille, että moisen sisällön lähettäminen on laitonta. Schjelderup poisti pätkän tuolloin kertomansa mukaan välittömästi.
Pelaajaa epäillään VG:n mukaan alle 18-vuotiasta koskevan seksuaalisen materiaalin levittämisestä. Schjelderup pelasi tapahtumaikana Tanskassa Nordsjællandissa.
Tapausta ollaan käsittelemässä tanskalaisessa tuomioistuimessa marraskuussa.
"Ei tekosyitä"
Schjelderup myöntää syyllisyytensä. Hän kertoo odottavansa tuomiota ja ehdollista rangaistusta.