Aston Villa paranteli sunnuntaina näkymiään jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun se murskasi kotikentällään syyskauden komeettajoukkueen Bournemouthin 4–0. Voitollaan Villa kipusi sarjataulukossa seitsemänneksi ohittamalla muun muassa Bournemouthin.

Kotijoukkueen maalit tekivät ensimmäisellä puoliajalla Emiliano Buendia ja Amadou Onana ja toisella puoliajalla Ross Barkley ja Donyell Malen. Espanjalaisvalmentaja Andoni Iraolan komennossa korkealla prässillään katsojia ihastuttaneen Bournemouthin puolustus oli Birminghamissa isännöineen Aston Villan käsittelyssä reikäjuustoa.

Newcastle ja Leeds vankistivat löperöiden vierasjoukkueiden mainettaan, kun ne hävisivät matkapelinsä Brentfordille ja Nottinghamille samoin 1–3-numeroin. 1–1-tasatilanteessa olleen Newcastlen urakkaa Brentfordin vieraana Lontoossa hankaloitti Dan Burnin ulosajo 73. minuutilla,

Brentfordin Igor Thiago hyödynsi kotijoukkueen miesylivoiman ja iski kaksi maalia, toisen lisäajalla rangaistuspotkusta.

Leeds kävi Nottinghamissa 1–0-johdossa, mutta kotijoukkue vyöryi kauden toiseen voittoonsa. Voitto oli ensimmäinen kesken syyskauden Nottinghamin päävalmentajaksi vaihdetulle Sean Dychelle.

Crystal Palace ja Brighton päätyivät maalittomaan tasapeliin 0–0. Päivän viides ottelu Manchester City–Liverpool pelataan myöhemmin.