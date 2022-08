Ex-tyttöystävä syyttää saksalaispelaajaa väkivallasta – järkyttävä väite raskauden loppuajoilta

Schulzin entinen tyttöystävä on nostanut kanteen Saksan jalkapallomaajoukkueessa 12 ottelua pelanneen Schulzin väitetystä perheväkivallasta, jonka uhriksi nainen joutui väitetysti useina kertoina vuonna 2020. Syyttäjä on käynnistänyt tutkinnan, ja Schulzin asunnossa on toteutettu jo kotitutkinta.