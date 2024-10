Combs odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä Brooklynissa sijaitsevassa vankilassa . Hänet pidätettiin New Yorkin Manhattanilla syyskuun puolivälissä , ja pidätyksen jälkeen hänelle luettiin syytteet laittomasta liiketoiminnasta ja ihmiskaupasta seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa.

Syytekirjelmän mukaan Combs on käyttänyt naisia seksuaalisesti hyväkseen vuosikymmenten ajan. Hän on itse kiistänyt kaikki syytökset.

CBS News -median sekä CNN:n mukaan Combsin Janice-äiti kuvailee lausunnossaan hänestä olleen "sietämätöntä" seurata, kun hänen poikaansa "lynkataan julkisesti ennen kuin tällä on ollut tilaisuus todistaa syyttömyytensä". Lausunto on julkaistu myös Instagramissa.

– Puhun teille tänään äitinä, joka on järkyttynyt ja syvästi surullinen poikaani Sean Combsia vastaan ​​esitetyistä syytöksistä. On sydäntäsärkevää nähdä, ettei poikaani tuomita totuuden vuoksi, vaan valheista luodun kertomuksen perusteella, Janice aloittaa lausuntonsa.

– Kuten jokaisella ihmisellä, on minun pojallani oikeus päiväänsä oikeuden edessä, jotta hän voi jakaa vihdoin oman puolensa ja todistaakseen syyttömyytensä.

Janice sanoo lausunnossaan, että hänen poikansa on tehnyt menneisyydessä virheitä ja viittaa vuoden 2016 tapahtumiin, kun Combs kohdisti väkivaltaa entiseen kumppaniinsa, muusikko Cassie Venturaan . CNN julkaisi keväällä valvontakameravideon, jossa Combs retuuttaa, potkii ja raahaa Venturaa lattialla hotellin käytävällä vuonna 2016.

Videon tultua julki Combs julkaisi Instagramissa anteeksipyynnön , jossa hän kuvaili valvontakameravideolla nähtävän käytöksensä olevan anteeksiantamatonta ja sanoi ottavansa asiasta täyden vastuun. Tätä ennen Combs on kiistänyt pahoinpidelleensä Venturaa. Ventura haastoi Combsin oikeuteen fyysisestä hyväksikäytöstä, seksikaupasta ja raiskauksesta marraskuussa 2023. Asia on nyttemmin soviteltu.

– Joskus totuus ja valhe kietoutuvat niin läheisesti yhteen, että on pelottavaa myöntää yksi osa tarinaa, varsinkin, kun kyseinen totuus on normin ulkopuolella tai on liian monimutkainen uskottavaksi, Janice sanoo lausunnossaan.