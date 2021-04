"Syrjivä käytös ei ole hyväksyttävää" – Vaasan AMK vastaa kritiikkiin suomea puhuvien huonosta kohtelusta keskussairaalassa

MTV Uutisten haastattelemat , huonosti ruotsia puhuvat opiskelijat ovat olleet ahdistuneita siitä, kuinka heidät on laitettu "kylmään veteen" oppimaan ja yksin ruotsia puhuvien potilaiden kanssa.

– Opiskelijan kohtelu ei ollut ystävällistä. Jos ei osannut sanoa ruotsiksi asioita, tuli vastaus, että mikset mene muualle harjoitteluun, jos et osaa ruotsia. Minulle ei tullut tästä kovin tervetullut olo, kertoo toinen opiskelija.

Suomenkielinen koulutus, kaksikielinen toimintaympäristö

– Tässä on tämä, että missä kohdin nämä oikein kohtaavat. Meillä on suomenkielinen sairaanhoitajakoulutus mutta käytännössä sitten kaksikielinen toimintaympäristö, Vierola kertoo MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

"Syrjivä käytös ei ole hyväksyttävää, tuli se mistä suunnasta tahansa"

Vierola korostaa, että harjoittelu on sairaanhoitajaopiskelijoille äärimmäisen tärkeä osa koko koulutusta.

– Harjoittelu on pakollinen osa opintoja. Sairaanhoitajakoulutuksessa harjoittelu on 75 opintopistettä 210 opintopisteestä. Se on aika merkittävä osa tutkinnon suorittamista. Toivotaan, että tämä harjoittelu tapahtuu hyvässä yhteistyössä harjoittelijan ja ohjaajan välillä, Vierola kertoo.