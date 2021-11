Syövän voittanut Mikael Kotkaniemi kertoi paluustaan MTV Urheilulle – kun kaikki näytti hyvältä, perheeseen tuli uusi suru: "Ei ihan elämän vahvin puolivuotinen"

Lukon ja TPS:n U20-nuorten ottelua on jäljellä reilu minuutti, kun Lukko puolustaa johtoaan. Lukon valmentaja Mikael Kotkaniemi nousee penkille ja huutaa ohjeitaan kentälle.

Hän näyttää olevan voimissaan, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka vuosi 2021 on ollut hänelle raskainta aikaa elämässä.

Lukon 5–2-voitto tuntuu varmasti hyvältä, muttei mitään sen rinnalla, että hän on rakkaassa työssään mukana ylipäätään.

– Olen nauttinut niin pirusti valmentamisesta. Arkea ja tekemistä on ollut ikävä, Kotkaniemi sanoo MTV Urheilulle ottelun jälkeen Äijänsuon lehtereillä.

"Ei mitään pikkulasten tavaraa"

Kotkaniemen olemuksesta huomaa, että hän on käynyt läpi raskaita aikoja, mutta puheenparresta kuultaa silti läpi onnellisuus ja iso kiitollisuus.

Kotkaniemellä havaittiin jo parikymppisenä punajäkälä, joka on yleinen ihon ja limakalvojen tulehduksellinen tauti. Siitä on otettu koepaloja, ja ne on todettu hyvälaatuiseksi.