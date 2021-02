Syöpälääkkeestä lupaavia tuloksia koronaa vastaan – teho voi olla jopa satakertainen verrattuna huomiota herättäneeseen viruslääkkeeseen

Plitidepsin on synteettinen lääke, joka perustuu Välimeressä elävistä selkärangattomista hermafrodiittieläimistä, kuten meritupesta, johdettuun aineeseen. Meritupen kaltaiset merieläimet elävät kiinnittyneenä erilaisiin alustoihin kuten kiviin, laitureihin tai veneisiin. Hyytelömäisiä merieläimiä esiintyy rantojen matalikoista aina kaikkien merien syvimpiin ja pimeimpiin onkaloihin asti.

Science-tiedelehden julkaisun mukaan tutkijoiden prekliinisten tutkimusten perusteella plitidepsinistä kehitetty Aplidin-lääke on huomattavasti tehokkaampi kuin remdesivir.

Ei hyökkää suoraan viruksen kimppuun

Kuvassa PharmaMar-yhtiön prekliinisen osaston johtaja Pablo Aviles, joka on yksi Science-tiedelehden julkaisun kirjoittajista.

Tehokas myös virusmuunnoksia vastaan

Fierce Biotechin mukaan Aplidin-lääkkeen valmistaja ja kehittäjä PharmaMar on positiivisten tutkimustulosten myötä aloittanut neuvottelut lääkealaa sääntelevien viranomaisten kanssa, jotta yhtiö saisi aloittaa kolmannen vaiheen kliiniset kokeet plitidepsinin käyttämisessä koronaa vastaan.

Aplidin -lääke on kehitetty PharmaMar -lääkeyhtiön laboratoriossa Madridissa.

Lääketeollisuuden mukaan kliinisten tutkimusten tarkoituksena on ylipäätään osoittaa, että potentiaalinen lääke on tarkoitukseensa tehokas ja turvallinen. Ennen kliinisiä kokeita kehitys- ja tutkimuskohteena oleva lääke on osoitettava riittävän turvalliseksi eläinkokeilla.