Jasmiina Yildizillä diagnosoitiin vuosi sitten syöpä: "Kiitos elämä, että saan vielä täällä olla"

Jasmiina Yildizin mukaan oikean diagnoosin saamisessa kesti kolme kuukautta.

Tosi-tv-kasvo ja podcast-juontaja Jasmiina Yildiz kertoo Instagramissa, että torstaina 13. maaliskuuta 2025 tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun hänellä diagnosoitiin kohdunkaulan syöpä.



– Vieläkin tulee kylmät väreet siitä, kun makaan tutkimuspöydällä ja lääkärin ilme muuttuu vakavaksi. Hän ottaa puhelimen käteen ja soittaa kollegoille. Ensin tulee yksi, sitten toinen ja pian kolmas. Kukaan ei sano mitään, vaan tuijottaa hiljaa ultran näyttöä. Muistan, kuinka alan huutamaan ensimmäisenä: "Mähän vittu sanoin, mut kukaan ei uskonut!", Yildiz kirjoittaa julkaisussaan.

Vaikka takana on pitkä matka, ei Yildiz kirjoittamansa mukaan toivu koskaan traumoista, jotka hän kertoo terveydenhuollon hänelle jättäneen. Yildiz saa kertomansa mukaan toisinaan viestejä, joissa sanotaan, että yleistämällä hän aiheuttaa mainehaittaa julkiselle terveydenhuollolle. Hän oikaisee, ettei yleistä, vaan kertoo omasta tarinastaan.

Yildiz luettelee kirjoituksessaan esimerkkejä omasta tarinastaan. Hän sanoo muun muassa, että diagnoosin saamisessa kesti kolme kuukautta, että hän makasi kotonaan "tiedottomassa tilassa syöden huumelääkkeitä" ilman tietoa kivun syystä ja että hänen oireitaan selitettiin kipeillä kuukautisilla.

– Se on minun tarinani, se on totta ja minun elämääni. Se ei ole yleistämistä, vaan juuri näin minulle tehtiin. Onneksi olen sen jälkeen saanut asianmukaista ja loistavaa hoitoa Suomen huipuilta. Näitä lääkäreitä ja hoitajia on, valtaosa, hän kirjoittaa.

– Muistakaa aina vaatia hoitoa ja apua. Jos en olisi taistellut, en postaisi tätä julkaisua nyt. Kiitos elämä, että saan vielä täällä olla, hän päättää tekstinsä.

Yildiz kertoi viime vuoden maaliskuussa Nikotellen-podcastin jaksossa sairastuneensa kohdunkaulan syöpään. Hän aloitti syöpähoidot huhtikuussa 2024. Podcast-jakson ilmestymisen jälkeen Yildiz sai lisää järkyttäviä uutisia, kun lääkärit kertoivat syövän levinneen imusolmukkeisiin ja kohdun viereisiin kudoksiin.