Podcast: Jasmiina Yildiz, 26, sairastui kohdunkaulan syöpään

Radiojuontaja Niko Saarinen ja BB-voittaja Jasmiina Yildiz luotsaavat suosittua Nikotellen-podcastia, joka ilmestyy perjantaisin Podme -palvelussa. Ylidiz on sairastellut pitkin alkuvuotta, jonka vuoksi hän on ollut sairauslomalla podcastista muutaman viikon.

Tuoreimmassa jaksossa Yildiz kertoo avoimesti, miksi hän on ollut poissa. Hän sanoo jakson alussa kyynelehtien, että aihe on hyvin vaikea, mutta haluaa kertoa siitä kuuntelijoille suoraan.

– En tule kertomaan hirveän yksityiskohtaisesti, mitä minulle tulee seuraavaksi tapahtumaan. Toivon, että spekulointi ei keskity siihen. Kerron, kun tiedän ne kunnolla ja minulla on niistä kokemusta ja tietoa, Yildiz sanoo podcastissa.

Lääkäri soitti järkyttävän uutisen

Yildizillä oli ajatuksissa pyytää kolposkopia-ajan aikaistamista ja lisää särkylääkkeitä. Gynelologi päätti kuitenkin tehdä ultraäänitutkimuksen. Kesken tutkimuksen hän pyysi toisen lääkärin paikalle ja lopuksi vielä kolmannen. Yildiz kertoo lääkäreiden löytäneen jotain poikkeavaa ja he ottivat välittömästi koepalat.

– Siitä meni ehkä kaksi päivää ja lääkäri soitti. Hän sanoi, että ikävä kyllä tämä on kohdunkaulan syöpä ja se on pahanlaatuinen. Kasvain on iso ja meidän täytyy välittömästi tutkia lisää. Sitten en oikein muista siitä päivästä mitään. Olin tietyllä tapaa miettinyt, että kaikki ei ole hyvin, koska olin niin tosi kipeä, Yildiz kertoo kyynelehtien.