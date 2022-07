Synnytyspelkoinen Irene Naakka halusi synnyttää toisen lapsensa keisarileikkauksella – "Tässä olisi parannettavaa Suomessa"

– Silloin oli vielä niin sanottua synnytysvalmennusta, mutta se oli vaan luentomainen tapaaminen jossain neuvolan tiloissa. Ihmettelin jo silloin, että kenelle tästä on muka hyötyä, Naakka kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Enemmistö sektiota toivovista naisista kokevat synnytyspelkoa

Synnytyspelot voivat johtaa synnytyksen tekemiseen sektiolla. Jo joka viides synnytys tapahtuu jo sektiolla, mikä on THL:n mukaan yllättävää ja huolestuttavaa.

Synnytysvalmentaja Marjaana Siivolan mukaan synnytystä jännitetään ja pelätään nyt enemmän, kun synnytysvalmennus on vähentynyt sairaaloissa ja neuvoloissa.

– Perheet ovat korona-aikana enemmän yksin ja tietoa on hankalammin saatavilla. Se ajaa perheitä toivomaan sektiota, Siivola sanoo.

Sektion tekemiseen liittyy ylilääkäri Rouheen mukaan esimerkiksi suurempi tulehdus- ja laskimotukkoriski. Alateitse syntyneillä vauvoilla on myös pienempi riski sairastua allergioihin, astmoihin sekä useisiin autoimmuunisairauksiin.

– Synnytyspelkoja pitää silti hoitaa, vaikka äidille tehtäisiin sektio. Muuten äiti on ahdistunut läpi raskauden.

"Sektion pitäisi olla mahdollista saada omalla päätöksellä"

Irene Naakan mielestä on harhaanjohtavaa sanoa, että suurin osa sektion saavista naisista kärsisivät synnytyspeloista. Naisen on saatava synnytyspelkodiagnoosi, mikäli hän haluaa saada sektion.

– Kuitenkin minulla on se synnytyspelkodiagnoosi, koska muuten en olisi saanut sektiota. Tässä olisi parannettavaa Suomessa, sektion pitäisi olla mahdollista saada omalla päätöksellä.

Asiantuntijoiden apu voi lievittää synnytyspelkoa

– Niiden kohtaamisten on oltava oikeasti pelkotiloihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa, eikä vain niin, että käydään puhumassa jonkin kätilön kanssa.

– On kuitenkin epäreilua, että niitä voi käyttää vain he, joilla on siihen rahaa.