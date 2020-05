Synkkä arvio lomautusten räjähdysmäisestä kasvusta toteutui – näissä ammateissa koronakriisi iskee nyt pahimmin

Lomautus on irtisanomista hellempi ratkaisu

Maaliskuun lopun työttömyystilastoista näemme, miten työttömyysaste on hiljalleen noussut liki kahteentoista prosenttiin. Nousua on ollut tammikuuhun verrattuna pari prosenttiyksikköä. Arvattavaa kuitenkin on, että koronakriisin iskettyä esimerkiksi ravintoloihin, tämänhetkinen työttömyystilanne on tilastoa synkempi.